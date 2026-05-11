El caos en la selección de Curaçao es total. Horas después de la salida del seleccionador Fred Rutten, el jefe de prensa Kees Jansma renunció de inmediato. El exjefe de prensa de Holanda criticó la gestión del cambio de entrenador en el debut mundialista del equipo.

Jansma confirmó su marcha el lunes por la noche y señaló que la agitación dentro de la federación fue decisiva. El portavoz de 78 años subraya que su decisión no tiene que ver con una preferencia por Dick Advocaat o Fred Rutten, sino con la forma en que se ha desarrollado la situación.

«No se trata de elegir entre uno u otro, sino de cómo se llegó a esto», afirma Jansma a Sportnieuws. «Primero renunció Dick Advocaat, lo cual fue triste y lamentable. A todos les pareció mal. Luego, cuando las cosas mejoraban, el siguiente tiene que irse. No me parece correcto; es demasiado para mí».

El lunes se confirmó el regreso de Advocaat, quien había dejado el cargo porproblemas de salud de su hija. Rutten renunció ante la creciente presión.

Su regreso se venía rumoreando desde que mejoró la salud de su hija y los jugadores expresaron su deseo de tenerlo en el Mundial de Estados Unidos.

Según varios medios, el patrocinador Corendon intervino activamente. La federación apoyó a Rutten al principio, pero su posición se hizo insostenible. Así, Advocaat regresa al mando de la selección debutante en el Mundial.