El Bayern de Múnich empató 2-2 ante el Arsenal este miércoles en la Champions League. Harry Kane volvió a ser decisivo para el conjunto alemán con una asistencia y un gol, pero no fue suficiente para lograr la victoria.

El Arsenal sufrió pronto un contratiempo: Bukayo Saka tuvo que retirarse lesionado antes del primer cuarto de hora. Su sustituto, Eberechi Eze, marcó el 0-1 tras superar con astucia la trampa del fuera de juego del Bayern.

El Bayern reaccionó y empató a los 35 minutos. Kane dio un pase magistral a Alphonso Davies, que batió a David Raya desde cerca. Riccardo Calafiori estuvo a punto de marcar el 1-2 para el Arsenal, pero no hubo más goles en la primera mitad.

El inicio de la segunda parte fue animado, con grandes paradas de Manuel Neuer y Raya. Después, Ismael Saibari apareció de repente en una posición prometedora, pero remató fuera cuando estaba en fuera de juego. Los dos equipos buscaban claramente la victoria.

El Bayern dispuso de un penalti pasada la hora de juego por una mano involuntaria de Gabriel Magalhães. Kane asumió el lanzamiento y marcó con precisión. Ya ha anotado en diez partidos consecutivos de la Champions League. Cristiano Ronaldo llegó a marcar en once encuentros seguidos en la competición.

El juego iba de un área a otra y Konrad Laimer remató ligeramente desviado tras un rápido contraataque. Raya evitó que marcara Luis Díaz, que había entrado desde el banquillo. Mientras tanto, el tiempo se agotaba en el Allianz Arena y el Bayern acariciaba una victoria importante.

Pero la victoria no llegó: tras una buena jugada, Declan Rice marcó el 2-2 para el Arsenal. Neuer todavía desvió por encima del larguero un potente disparo de Jurriën Timber. Un punto meritorio para los visitantes, subcampeones de la Champions League la temporada pasada.