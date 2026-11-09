La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) anunció este lunes el once ideal del año 2026.

Según el sitio oficial de la FIFPRO, Harry Kane, estrella del Bayern Múnich y ganador del Balón de Oro este año, quedó fuera de las elecciones.

El once ideal al completo quedó de la siguiente manera:

Portería: David Raya (Arsenal, España).

Defensa: Pau Cubarsí (Barcelona, España) - Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) - Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

Centro del campo: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) - Rodri (Manchester City/Barcelona, España) - Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

Delantera: Erling Haaland (Manchester City, Noruega) - Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Lamine Yamal (Barcelona, España).

¿Cómo se desarrolló el proceso de votación?

Los futbolistas profesionales de 75 países emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura, proporcionada por la FIFPRO en colaboración con los sindicatos de jugadores que son miembros de la misma.

En lo que respecta al once mundial masculino de la FIFPRO, los jugadores fueron evaluados en función de su rendimiento durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambas fechas incluidas. Se exigió haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante este periodo para poder optar a un puesto en el once.

Cada votante eligió a tres jugadores que consideraba que habían ofrecido el mejor nivel en cada una de las cuatro posiciones, es decir, portería, defensa, centro del campo y delantera.

El portero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros que obtuvieron el mayor número de votos en sus posiciones consiguieron un puesto en el once mundial.

En cuanto al último puesto, recayó en otro jugador de campo, el que obtuvo el mayor número de votos entre los jugadores restantes.