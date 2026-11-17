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No solo David por Sorloth con el Atlético de Madrid: la Juventus contempla otro intercambio para reforzar el ataque.

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El entrenador Luciano Spalletti pide un delantero centro puro de cara al próximo mercado de fichajes de invierno y los dirigentes de la Juventus ya se han puesto manos a la obra para intentar satisfacer su petición.

Una opción es el internacional noruego Alexander Sorloth (nacido en 1995, cumplirá 31 años el próximo 5 de diciembre) del Atlético de Madrid, al que llegó el último día del pasado mercado de verano Jonathan David cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.

Hasta ahora, el internacional canadiense (nacido en 2000 y exjugador del Lille) ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias en 11 partidos, con un total de 436 minutos disputados con el equipo dirigido por el Cholo Simeone. Este, en cambio, ha dado a Sorloth 155 minutos en 6 partidos esta temporada, en los que no ha marcado ni dado asistencias.

La Gazzetta dello Sport señala que la alternativa para reforzar el ataque de la Juventus en el mercado pasa por el Mónaco, con un posible intercambio de Folarin Balogun y Edon Zhegrova.

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Este último llegó a Turín en el verano de 2025 procedente del Lille por 15,5 millones de euros más otros 3 millones en posibles variables. Hasta ahora, el internacional kosovar nacido en 1999, que viene de sufrir una nueva lesión, ha marcado 2 goles y ha dado otras tantas asistencias en 36 partidos con la Juventus. Zhegrova tiene contrato hasta junio de 2030 con la Juventus, que le paga un salario de 2,5 millones de euros netos al año.

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Cansado de su condición de suplente, Zhegrova presiona para salir en enero y ve con buenos ojos al Mónaco. Allí, Balogun tampoco está contento y está jugando poco (un gol en 7 partidos, con un total de 230 minutos disputados, relegado en su posición por la emergente promesa alemana Paris Brunner) después de que no se concretara su fichaje por el club inglés Everton.

La idea de ir a la Juve atrae mucho al internacional estadounidense nacido en 2001, que llegó del Arsenal por 30 millones de euros en el mercado de verano de 2023.

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Desde entonces, Balogun ha marcado 32 goles y ha dado 13 asistencias en 98 partidos con el Mónaco, con el que tiene contrato hasta junio de 2028 y un salario de unos 3,5 millones de euros netos al año.

La Juventus solo estaría interesada si el Mónaco aceptara una cesión sin obligación de compra, para poder probarlo en la Serie A antes de invertir entre 45 y 50 millones de euros en su fichaje definitivo.