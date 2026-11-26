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El Juventus-Omonia puede ser el partido ideal para que el equipo de Luciano Spalletti deje muy encarrilada su clasificación para la siguiente fase de la UEFA Europa League 2026/2027, los octavos de final. Tras su amplia victoria ante el Venezia en la Serie A, la Juventus recibe al conjunto chipriota en el Allianz Stadium con una oportunidad única para mantenerse entre los ocho primeros equipos de la fase de liga. El Omonia llega a Turín con la necesidad de sumar puntos tras perder en las dos últimas jornadas.

JUVENTUS-OMONIA

GOLEADORES: -

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' El partido comienza a las 21:00 en el Allianz Stadium de Turín



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

JUVENTUS-OMONIA: POSIBLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO



Juventus-Omonia



Goleadores: -



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor.

Entr. Berg.



Árbitro: Barrott (ING)

Amonestados: -

Expulsados: -