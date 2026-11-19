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Como se lee en el comunicado oficial de la Juventus, «Augusto Sedorf Owusu amplía su contrato con la Juventus: el centrocampista nacido en 2005 firma un contrato que lo vinculará a nuestros colores hasta el 30 de junio de 2031.

Formado en las categorías inferiores de la Juventus, tras una etapa cedido en la temporada 2022/2023, Owusu regresó a Turín para formar parte del equipo Primavera antes de dar el salto al Next Gen, donde hasta ahora ha disputado 59 partidos».

El comunicado de la Juventus continúa: «Su trayectoria de crecimiento en la Juventus también lo llevó este año a debutar con el primer equipo: fue el 17 de septiembre de 2026, en el partido de la Europa League disputado en el Allianz Stadium contra el NEC, en el que entró durante la segunda parte.

¡Enhorabuena, Augusto! ¡Nos vemos en el campo!».