Juventus: los convocados para el Cagliari, siete bajas y dos regresos

La Juventus, a través de su sitio web oficial, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido contra el Cagliari; faltan Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik y Boga. Regresan Cambiaso y Cabal, también está ausente Neto por sanción, mientras que Alajbegovic sí llega a tiempo.





2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

Próximos partidos CGL Serie A 14:45 JUV

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu





La Juventus está en Cagliari y se está preparando de cara al partido contra el Cagliari. Luciano Spalletti está trabajando para perfilar la alineación que pondrá desde el primer minuto, con el objetivo de lograr un resultado positivo en un duelo importante para el camino de la Juventus. El técnico debería apostar por el 4-2-3-1, un sistema que permite al equipo mantener el equilibrio entre líneas y, al mismo tiempo, aprovechar la calidad de los jugadores ofensivos.