¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
CM grafica Alajbegovic 16 9
Traducido por

Juventus: los convocados para el Cagliari, siete bajas y dos regresos

Juventus

La Juventus, a través de su sitio web oficial, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido contra el Cagliari; faltan Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik y Boga. Regresan Cambiaso y Cabal, también está ausente Neto por sanción, mientras que Alajbegovic sí llega a tiempo.


2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu


La Juventus está en Cagliari y se está preparando de cara al partido contra el Cagliari. Luciano Spalletti está trabajando para perfilar la alineación que pondrá desde el primer minuto, con el objetivo de lograr un resultado positivo en un duelo importante para el camino de la Juventus. El técnico debería apostar por el 4-2-3-1, un sistema que permite al equipo mantener el equilibrio entre líneas y, al mismo tiempo, aprovechar la calidad de los jugadores ofensivos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google