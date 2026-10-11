Juventus: los convocados para el Cagliari, siete bajas y dos regresos

La Juventus, a través de su sitio web oficial, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido contra el Cagliari; faltan Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik y Boga. Regresan Cambiaso y Cabal, también está ausente Neto por sanción, mientras que Alajbegovic sí llega a tiempo.
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
40 Radu
La Juventus está en Cagliari y se está preparando de cara al partido contra el Cagliari. Luciano Spalletti está trabajando para perfilar la alineación que pondrá desde el primer minuto, con el objetivo de lograr un resultado positivo en un duelo importante para el camino de la Juventus. El técnico debería apostar por el 4-2-3-1, un sistema que permite al equipo mantener el equilibrio entre líneas y, al mismo tiempo, aprovechar la calidad de los jugadores ofensivos.