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Justin KluivertGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

Justin Kluivert aprovecha al máximo un error garrafal; gran preocupación por Brobbey y Roefs

Bournemouth vs Leeds
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Leeds
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Coventry vs Sunderland
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Justin Kluivert volvió a ser decisivo el sábado para el AFC Bournemouth. El internacional neerlandés dio la asistencia del único gol ante el Leeds United (1-0). Mientras tanto, Brian Brobbey y Robin Roefs volvieron a tener una mala jornada con el colista Sunderland, que cayó por 3-1 en su visita al Coventry City.

AFC Bournemouth - Leeds United 2-0

Kluivert ya había sido importante para el Bournemouth en las últimas semanas, con un gol ante el AC Milan en la Liga Europa y una asistencia frente al Manchester United, y mantuvo esa buena racha contra el Leeds.

En un principio, la primera parte pareció inclinarse del lado del Leeds cuando Dominic Calvert-Lewin mandó el balón a la red. Sin embargo, el gol del inglés fue anulado por mano. A la media hora marcó el Bournemouth, aunque también tuvo una buena dosis de fortuna.

El portero del Leeds, James Trafford, dejó el balón en los pies del atento Kluivert, que mantuvo la calma y le sirvió a Evanilson una ocasión imposible de fallar: 1-0. Amine Adli sentenció el encuentro en el tiempo añadido: 2-0. Gracias a esta victoria por la mínima, el Bournemouth ocupa el séptimo puesto.

Coventry City - Sunderland 3-1

El Sunderland no ha tenido precisamente un buen comienzo de temporada, aunque el equipo del cuestionado técnico Régis Le Bris mereció en varias ocasiones más de lo que obtuvo. Sin embargo, en su visita al Coventry, los Black Cats firmaron una mala actuación.

Tatsuhiro Sakamoto abrió el marcador con un gran disparo a la escuadra más alejada. Las cosas empeoraron para el Sunderland cuando Taiwo Awoniyi le robó el balón a Enzo Le Fée y definió para hacer el 2-0.

Justo después del descanso, el equipo dirigido por Frank Lampard puso incluso el 3-0. El disparo de Jack Rudoni entró tras tocar en la pierna del desafortunado Omar Alderete, sin que Roefs pudiera hacer nada. Le Fée recortó distancias desde el punto de penalti: 3-1.

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