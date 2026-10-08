En RB Leipzig se están produciendo discusiones internas sobre la posición del entrenador Martin Demichelis, escriben los periodistas de Sky Florian Plettenberg y Philipp Hinze. Die Roten Bullen están rindiendo de forma irregular y, con el hecho de que su antiguo técnico de éxito Julian Nagelsmann está disponible, la directiva del Leipzig se plantea cambiar de rumbo.

Demichelis fue nombrado el pasado verano en el Leipzig. El exdefensa, entre otros equipos del Bayern de Múnich, tenía unos zapatos bastante grandes que llenar como sucesor de Ole Werner, que llevó a su equipo la pasada temporada a una meritoria tercera plaza y, por tanto, al fútbol de la Liga de Campeones.

El pragmático Werner fue despedido porque el Global Team de Red Bull Soccer, que entonces todavía estaba dirigido por Jürgen Klopp, exigía sobre todo más intensidad, un fútbol más atractivo y, en última instancia, una buena dosis de 'ADN Red Bull'.

Leipzig y Red Bull fueron duramente criticados por su decisión de despedir a Werner y ahora parece que Demichelis todavía no alcanza el promedio de 1,95 puntos por partido del Leipzig, aunque la temporada aún está en sus primeras fases.

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Las convincentes victorias ante Borussia Mönchengladbach (3-0) y Hamburger SV (5-0) se alternaron con dolorosas derrotas contra Werder Bremen (3-1), Bayer Leverkusen (2-0) y en la Liga de Campeones frente al Como (4-1). Por ahora, el Leipzig es noveno en la Bundesliga.

«Tras este inicio, las primeras conversaciones sobre el futuro de Demichelis son inevitables», escribe Sky, que añade que Nagelsmann, que anteriormente condujo al club hasta las semifinales de la Liga de Campeones, está disponible desde el pasado verano tras su salida como seleccionador de Alemania. «Una parte de la directiva ya lo está considerando».

En cualquier caso, a Demichelis le espera un periodo exigente, con próximos partidos contra Eintracht Frankfurt y Bayern de Múnich en la Bundesliga y ante PSV y Real Madrid en la Liga de Campeones.

El exentrenador del PSV Roger Schmidt, que fue nombrado el 1 de octubre como sucesor de Klopp en Red Bull, primero querría tomarse tiempo para conocer mejor las ideas de Demichelis antes de compartir su juicio con la directiva del Leipzig. «Octubre será crucial para Demichelis», según Sky.



