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El Atlético de Madrid logró el domingo una convincente victoria en LaLiga. Los madrileños ganaron 0-3 el derbi regional ante el Getafe con goles de Álex Baena, Johnny Cardoso y Alejandro Grimaldo. Los Colchoneros son terceros, a dos puntos del Real Madrid y a cinco del líder, el FC Barcelona.

El Atlético empezó bien y no tardó en abrir el marcador. Julián Álvarez recibió el balón en el área y se lo dejó atrás a Baena, cuyo potente disparo raso entró por el palo corto: 0-1.

Antes de la media hora, un error del portero del Getafe, David Soria, propició el 0-2. El español se lanzó por debajo del balón en un córner lanzado por Álvarez y no pudo evitar que Cardoso marcara a placer.

En la segunda parte, al Getafe le faltó pegada para generar peligro en ataque. El Atlético, el equipo que menos goles ha encajado esta temporada en LaLiga (diez), mantuvo su portería a cero con bastante facilidad.

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A pocos minutos del final, Djené Dakonam empujó ostensiblemente por la espalda a Alexander Sørloth. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro mostró la segunda tarjeta amarilla al togolés y señaló un penalti, que Grimaldo transformó: 0-3.