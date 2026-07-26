Jugó con el Wydad: trágico fallecimiento de una exestrella de Malí

El club francés Sochaux-Montbéliard lamentó, la noche del domingo, el fallecimiento de su exjugador Kalilou Traoré, quien perdió la vida en un terrible accidente de tráfico a los 38 años, en una pérdida devastadora para el fútbol maliense y africano, que pierde así a una de sus figuras más destacadas, que conquistó la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2013.

Varios medios de comunicación franceses y malienses informaron de que Traoré, quien se retiró prematuramente del fútbol a los 26 años en 2014, falleció el viernes tras sufrir un trágico accidente de tráfico, antes de que su exclub anunciara oficialmente la trágica noticia el domingo.

Una trayectoria breve pero intensa

Traoré vistió la camiseta del Sochaux-Montbéliard entre 2012 y 2014, donde disputó 11 partidos en la Ligue 1 francesa con los colores del conjunto amarillo y azul, antes de decidir su retirada prematura en circunstancias cuyos detalles no se revelaron entonces.

El centrocampista maliense pasó durante su carrera profesional por varios clubes europeos y africanos, ya que jugó para el Wydad de Casablanca marroquí, el Istra croata y el Odense danés, antes de poner fin a su andadura futbolística en Francia.

Campeón de bronce de África

Traoré había logrado su mayor éxito con la selección de Malí durante su participación en la Copa Africana de Naciones 2013, disputada en Sudáfrica, donde contribuyó a llevar a los "Águilas de Malí" a la conquista de la medalla de bronce en un logro histórico para el fútbol maliense.