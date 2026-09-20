El exprofesional del Everton, Crystal Palace y Tottenham Hotspur, internacional absoluto con Inglaterra en 13 ocasiones, seguramente se había imaginado su retiro anticipado del fútbol algo menos peligroso cuando se marchó a Tailandia.

El jugador de 35 años estaba calentando el sábado antes del partido de su club, el PT Prachuap, en Pattani, cuando el conductor de un vehículo apisonador perdió el control. Townsend quedó atrapado bajo la pesada apisonadora y el conductor no se detuvo hasta que las piernas del jugador quedaron aprisionadas.

En las imágenes de vídeo, que entretanto se han difundido por internet, se ve cómo Townsend intenta apartar la apisonadora de encima. El conductor salta rápidamente y ayuda al profesional, que más tarde habló del incidente en las redes sociales con humor británico.

«Jugar fuera en Stoke tampoco estaba tan mal. Deslizad para ver por qué», escribió Townsend en Instagram. El extremo hacía así referencia a una publicación que había hecho recientemente, en la que comparaba los partidos fuera de casa en la soleada Tailandia con los incómodos viajes a Stoke.

¿Qué tiene realmente que ver Stoke City con Lionel Messi?

Stoke City lleva desde 2010 sirviendo como metáfora del rival más incómodo posible en el fútbol inglés. Esto se remonta al comentarista de televisión Andy Gray, que en aquel momento se preguntó si Lionel Messi también sería capaz de brillar de esa manera en «una noche fría y lluviosa en Stoke», como solía hacer por entonces.

Por aquel entonces, el Stoke City practicaba bajo el mando de Tony Pulis un fútbol tremendamente duro y físicamente implacable, y le hacía la vida muy difícil a muchos equipos con más calidad futbolística, especialmente en su propio estadio.

¿Y Townsend? Salió completamente ileso de su accidente y pudo entrar como revulsivo en los últimos minutos de la victoria por 3-0.