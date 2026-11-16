Jürgen Locadia recibe una dura sanción de cuatro meses: «Ocurrió entre bastidores»

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La FIFA ha sancionado a Jürgen Locadia con nada menos que cuatro meses de suspensión. El delantero de 33 años, que actualmente juega en la segunda categoría de Estados Unidos, lo anunció en Instagram. El motivo es una disputa contractual con su antiguo club, el CF Intercity.

«Quiero compartir algo que ha ocurrido entre bastidores», comienza Locadia. «La FIFA me ha impuesto una suspensión de cuatro meses a raíz de una disputa contractual con mi antiguo club, el CF Intercity».

Según Locadia, el conflicto surgió por retrasos en el pago de su salario y la rescisión de su contrato en septiembre de 2025. Después de notificar formalmente al Intercity las cantidades pendientes y darle quince días para pagarlas, decidió rescindir su contrato.

La FIFA dictaminó después que el propio Locadia había incumplido su contrato, aunque al mismo tiempo reconoció que el Intercity todavía le debía una compensación. El organismo decidió que correspondía imponerle una suspensión de cuatro meses.

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El delantero no está de acuerdo con la decisión y por eso ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). Sus solicitudes para que la suspensión quedara temporalmente en pausa durante el procedimiento fueron rechazadas. El recurso sigue en curso.

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«Lo más difícil es no poder jugar», afirma Locadia. «Me he perdido partidos importantes con Tampa Bay Rowdies y la oportunidad de representar a Curazao en un momento tan crucial para nuestra selección».

«Desde el primer día me he sentido como en casa en Tampa, tanto dentro como fuera del campo. Formar parte de este equipo ha significado mucho para mí, lo que hace aún más difícil no poder contribuir».

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«Estoy sinceramente agradecido por el apoyo que he recibido durante esta situación de todos en el club y de mis compañeros, así como de la federación de fútbol de Curazao, el cuerpo técnico de la selección y mis compañeros de equipo. Que estén a mi lado en estos momentos difíciles ha marcado una verdadera diferencia».

Locadia está decidido a volver lo antes posible. «No es así como imaginaba que irían las cosas, pero mi objetivo sigue siendo el mismo: trabajar duro, estar preparado y volver a hacer lo que me gusta».