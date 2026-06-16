Jürgen Klopp se disculpa tras sus declaraciones sobre Nagelsmann: «Se me escapó...»

Jürgen Klopp ha pedido disculpas públicamente a Julian Nagelsmann. El exentrenador del Liverpool, ahora analista en este Mundial, se disculpó tras unas declaraciones sobre el seleccionador.

Nagelsmann alineó a Jamal Musiala detrás de Kai Havertz para el partido contra Curazao (7-1), y Klopp admitió que, en su lugar, habría elegido a Denis Undav.

Antes del encuentro, Klopp admitió que debía ser una decisión difícil para Nagelsmann y añadió: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue eligiendo el equipo».

La palabra «todavía» provocó un gran revuelo. Lothar Matthäus expresó su indignación en la televisión alemana por la elección de palabras de Klopp.

«Respeto su opinión, pero no entiendo esa palabra. Me parece poco sensible», afirmó el jugador con más partidos internacionales de Alemania.

Tras el partido, Klopp se disculpó: «Estamos totalmente de tu lado. Me daría una bofetada por haber usado esa palabra; se me escapó y no significaba nada».