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Antes, rivales acérrimos; ahora, amigos que se admiran: Pep Guardiola está encantado con la contratación de Jürgen Klopp como seleccionador de Alemania.

La decisión de la DFB es «la mejor que se puede tomar», afirmó el exentrenador del Manchester City en una entrevista con la revista Bundesliga-Magazin, que saldrá el viernes. El catalán colmó de elogios a su antiguo rival: «Es uno de los mejores del fútbol. No tengo palabras para describir la admiración que siento por él. Es ese tipo de persona, de entrenador, que mejora nuestro mundo del fútbol».

Guardiola cree que Klopp puede llevar de nuevo a la selección alemana a la élite mundial y, sobre todo, reavivar el entusiasmo de los aficionados. «Tiene carisma, es un comunicador increíble», afirmó con entusiasmo el técnico de 55 años. Está «convencido al cien por cien» de que, con Klopp, los alemanes volverán a sentirse orgullosos de su selección. En cambio, nadie puede predecir si eso bastará para ganar un Mundial o una Eurocopa.

Guardiola sabe de lo que habla. En Alemania e Inglaterra, ambos grandes entrenadores protagonizaron duelos apasionantes durante años. «Siento que he jugado contra Jürgen un millón de veces», dijo el exentrenador del Bayern: «Seguro que él me ha ganado más veces que yo a él, y he aprendido algo de cada uno de esos partidos». Klopp ha sido el «mayor rival y el mayor adversario» de su carrera hasta ahora.

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Ahora los une mucho más que la rivalidad deportiva. «Somos amigos», subrayó Guardiola. Quiere viajar a Alemania este mismo año para jugar al golf con Klopp y después ir a comer juntos.