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Harry Kane ha puesto fin a una espera de 25 años para que un inglés ganara el Balón de Oro. ¿Seguirá sus pasos alguno de sus actuales compañeros de selección en un futuro no muy lejano? La exestrella de Inglaterra Mark Hateley explica a GOAL por qué Jude Bellingham y Declan Rice deben ser considerados aspirantes serios al premio.

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Owen ganó el Balón de Oro en 2001

El fútbol inglés atravesó una larga sequía en este apartado después de que Michael Owen, exdelantero del Liverpool, el Real Madrid y el Manchester United, fuera nombrado mejor jugador del planeta en 2001 .

Cuatro años después de aquel éxito, Frank Lampard y Steven Gerrard quedaron segundo y tercero, respectivamente, por detrás del icono del Barcelona Ronaldinho. Sin embargo, ese fue el mejor resultado inglés durante casi dos décadas. Bellingham logró subir al podio en 2024, cuando terminó tercero.

Kane, nombrado mejor jugador del planeta

Por entonces, muchos se preguntaban si una estrella inglesa volvería a conquistar alguna vez el premio más prestigioso. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos jugadores considerados entre los mejores de todos los tiempos, alejándose de los focos, se han abierto nuevas oportunidades.

Kane aprovechó una de ellas en 2026 : el prolífico delantero del Bayern de Múnich marcó 73 goles entre su club y su selección la temporada pasada. Logró imponerse por poco al delantero francés Kylian Mbappe, que batió récords.

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Con el fútbol inglés de vuelta en la cima mundial, pese a que los títulos colectivos siguen resistiéndosele, ¿puede comenzar una suerte de era dorada en la que participen Bellingham, «galáctico» del Real Madrid, y Rice, referente del Arsenal?

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¿Pueden Bellingham y Rice aspirar al Balón de Oro?

Preguntado por si habrá más reconocimientos en el Balón de Oro , el exdelantero de Inglaterra Hateley, que habló en colaboración con London.Bet, declaró a GOAL: «Creo que has mencionado a dos que incluiría sin dudarlo entre los candidatos.

«Creo que Jude, cuando alcance toda su fuerza... Ahora tiene esa fuerza propia de la juventud. Creo que a los 27 o 28 años adquieres otro tipo de fuerza como profesional y, al entrar en la treintena, recibes otro impulso de fuerza.

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«Me decepcionó que Jude saliera del campo contra España porque, cuando llegas a esa fase del partido, necesitas a alguien que conduzca el balón. No solo necesitas a alguien a quien enviarle el balón arriba y que lo retenga, por eso entró Dominic Calvert-Lewin; también necesitas a alguien que conduzca el balón y te saque de apuros cuando estás constantemente a la defensiva. Tienes que darle el balón a él. Lo vimos un par de veces: recibió el balón y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. Todavía tenía fuerzas en las piernas y sabía que las tenía. Por eso creo que le decepcionó un poco salir del campo.

«Pero es uno de esos jugadores que mejorarán cada vez más, y creo que Thomas Tuchel llegará a entenderlo a medida que adquiera más experiencia como seleccionador.

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«Con Rice pasa exactamente lo mismo, aunque en menor medida en cuanto a amenaza ofensiva. Jude todavía está aprendiendo cuándo entrar y cuándo no. Aún puede cometer alguna entrada tonta porque sigue siendo joven, pero con más experiencia puedes controlar eso y aprovecharlo cuando haga falta. Dije cuando lo sustituyeron que pensaba que estaría decepcionado. Es nuestro hombre, el chico que lleva el balón campo arriba».

Una estrella de Inglaterra, en su mejor momento

Bellingham ya había entrado en la carrera por el Balón de Oro tras una memorable primera temporada en Madrid en la que ganó LaLiga y la Champions League y marcó 23 goles en todas las competiciones. Volvió a mostrar su mejor nivel en el Mundial de 2026.

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Rice también tuvo un papel destacado en ese torneo, después de haber conquistado la Premier League con el Arsenal. A sus 27 años, se considera que ha desarrollado todo su potencial y alcanzado un nivel de madurez profesional que ahora debe mantener.