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imago-sport-1077586855.jpgSports Press Photo
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Joti se burla de Laporta: ¿crees que Pérez se va a tomar en serio tus palabras?

Barcelona
Real Madrid
España

Por el caso Negreira

José María Gutiérrez "Guti", exestrella del Real Madrid, lanzó un ataque irónico contra Joan Laporta, presidente del Barcelona, a raíz del caso Negreira, y lo acusó de incoherencia después de que defendiera la inocencia del club catalán, pese a que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros continuaron durante distintas etapas presidenciales, entre ellas su primer mandato.

Las declaraciones de Guti se produjeron durante su aparición en el programa español "El Chiringuito", en respuesta a las recientes palabras de Laporta, en las que se mantuvo firme en la inocencia del Barcelona y dirigió críticas al Real Madrid, al que acusó de soberbia y prepotencia en su manera de abordar el caso.

El exjugador del Real Madrid dijo: "Ahora nos da lecciones sobre cómo gestionar el club, cuando él fue uno de los presidentes que le pagaron", en referencia a los pagos que recibió José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité de árbitros.

Y añadió Guti con tono irónico: "Bueno, estoy convencido de que Florentino Pérez lo ha escuchado y se lo va a tomar muy en serio, y se tomará muy en serio todo lo que diga Laporta sobre el Real Madrid", en un comentario sarcástico sobre el ataque del presidente del Barcelona al club blanco.

Este cruce de declaraciones llega mientras continúa el caso Negreira, relacionado con pagos de unos 8,4 millones de euros que el Barcelona abonó a empresas vinculadas al exdirigente arbitral entre los años 2001 y 2018, según informaron medios españoles, mientras las investigaciones judiciales siguen analizando la naturaleza de esos pagos y su finalidad.

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El Real Madrid continúa con sus movimientos legales en relación con el expediente, después de haber dado pasos ante la justicia española y de haber presentado documentación a la UEFA, que ya había reabierto el expediente del Barcelona para estudiar la información que se le entregó.

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