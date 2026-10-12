A 13 días del esperado duelo en el Camp Nou, el exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez "Guti" encendió la mecha del primer clásico de la temporada 2026-2027 con unas declaraciones provocadoras que sacudieron a Barcelona, al asegurar que el líder no será capaz de arrollar al conjunto merengue, y desafiando a los blaugranas en su eterna asignatura pendiente: la Champions League.

Mensaje incendiario antes del clásico

La fecha del primer clásico de LaLiga esta temporada se acerca: Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Camp Nou, en un partido que, previsiblemente, generará amplios debates, como ya ha empezado a ocurrir.

Sobre el papel, Barcelona llega al encuentro con una clara ventaja, ya que encabeza la clasificación con seis puntos más que el Real Madrid, cuarto clasificado, y con una diferencia de goles de +16 a favor de los blaugranas.

A pesar de estas cifras, Guti sorprendió con una declaración impactante en el popular programa "El Chiringuito": "Está claro que el Barcelona no va a arrollar al Real Madrid".

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El exmediocampista no se quedó ahí, sino que lanzó un desafío directo a su rival de siempre: "Al Barcelona le falta el título de la Champions League, vamos a ver si son capaces de competir por él".









Seis títulos frente a la calma catalana

Guti explicó su punto de vista señalando que el Barcelona, hasta ahora en esta temporada, "no se ha encontrado con ningún equipo que pueda competirle, como el Paris Saint-Germain o el Real Madrid", en referencia a que la verdadera prueba todavía no ha llegado.

El exjugador merengue recordó que el equipo blanco ha ganado seis títulos de la Champions League en los últimos años, una cifra que sigue siendo una asignatura pendiente para el Barcelona.

Aun así, Guti no negó la fortaleza del rival y reconoció que el Barcelona cuenta con aspectos que lo distinguen del Real Madrid: "Son un gran equipo y tienen una tranquilidad que al Real Madrid le falta".

Y añadió en un análisis llamativo: "Atraen jugadores de fuera y, cuando rinden bien y ganan, parecen mejores de lo que realmente son".

El secreto de la fortaleza del Real Madrid

En el lado opuesto, Guti reveló el secreto de la fortaleza del Real Madrid en el que sigue creyendo: "He notado en el Real Madrid un fuerte sentimiento de unión, y aunque pierdan tres partidos, van a seguir por el mismo camino".

Las declaraciones de Guti llegan para calentar el ambiente antes del esperado clásico y colocan al Barcelona, líder del campeonato, bajo la presión de demostrar que no es solo un campeón doméstico, sino un aspirante real al trono de Europa que ocupa su eterno rival.







