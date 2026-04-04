Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Jorrel Hato da el pistoletazo de salida a la goleada del Chelsea en los cuartos de final de la FA Cup

Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
Copa

El Chelsea se ha clasificado con gran autoridad para las semifinales de la FA Cup. Los Blues vencieron en su propio Stamford Bridge por un contundente 7-0 al Port Vale, equipo de la League One.

A pesar de ser el gran favorito, el Chelsea no dejó nada al azar y se lanzó directamente al ataque. Ya en el segundo minuto llegó el primer gol a la salida de un córner. El Port Vale no despejó bien el balón y Jorrel Hato lo aprovechó al máximo con un disparo seco: 1-0.

A mitad de la primera parte, João Pedro duplicó el marcador tras un pase de Pedro Neto. Y antes del descanso, el 3-0 llegó gracias a un gol en propia puerta del desafortunado defensa del Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel.

Pasada una hora de juego, Tosin Adarabioyo marcó el 4-0. El defensa, que se había incorporado al ataque, remató de cabeza con maestría tras un centro milimétrico de Malo Gusto.

A veinte minutos del final, Estêvão lanzó un córner al segundo palo, donde apareció Andrey Santos y, con un potente cabezazo, puso el 6-0 en el marcador.

League One
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Rotherham crest
Rotherham
ROT
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Estêvão, tras su asistencia, también sumó un gol a su cuenta, al zafarse justo a tiempo de la defensa y rematar con sangre fría. Alejandro Garnacho sentenció el marcador desde el punto de penalti con el 7-0.



Anuncios