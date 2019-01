Jorge Valdano: "Vinicius es Dembélé sin terminar”

El exjugador, ex entrenador del Real Madrid tuvo una forma particular de definir al brasileño; al francés lo ve como "una gacela con imaginación".

"Vinicius es Dembélé sin terminar”, aseguró este jueves el exjugador, ex entrenador y ex Director General del Real Madrid Jorge Valdano.

Según el ex internacional argentino, que escribió para el diario El País, “Vinicius es un pura sangre impetuoso todavía sin domar (...) aún no encontró la pausa que tire de la rienda a su espectacular potencia y ayude a ordenar sus múltiples talentos. Siempre tiene prisa. Se nota especialmente en la elección de los tiros, que le salen torcidos porque aún no descubrió a qué máxima velocidad puede ser preciso. Pero estamos hablando de un chico de 18 años que ya encontró una camiseta de titular en el Real Madrid y que sacude los partidos con su juego optimista (...). Vinicius es la última prueba de que los grandes jugadores resultan adictivos”.

En cuanto a Ousmane,Valdano dijo que el francés del Barcelona con la pelota en los pies "es como una gacela con imaginación. Esa elegante carrera se la debe a una colosal coordinación que le permite conducir el balón a la distancia justa de cualquiera de los dos pies, mostrándolo sin exponerlo, como un yo-yo de hilo corto”.

“Tiene una velocidad inalcanzable si lo persiguen y llena de trucos si intentan cerrarle el paso. Por ejemplo, un freno seco, que en fútbol es una de las excéntricas formas que tiene la velocidad de ganar una carrera. O los amagues, mentiras corporales para continuar la huida. Se relaciona muy bien con la cercanía de los rivales (como si no fueran una amenaza), y los compañeros son estaciones de paso hacia la portería contraria”, señaló.