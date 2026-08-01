Jordi Cruijff lo tiene clarísimo: «El Ajax quiere mantener a Mika Godts un año más»

Mika Godts no está en venta, o lo está «muy difícilmente», según ha dicho Jordi Cruijff a De Telegraaf. Según el director deportivo del Ajax, el Paris Saint-Germain aún no ha presentado ninguna oferta por el delantero belga.

El viernes por la noche saltó de repente la noticia de que Godts está negociando con el PSG. Según Fabrizio Romano, el MVP de la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij ve con buenos ojos un traspaso.

El periodista italiano especializado en el mercado de fichajes afirmó que el Ajax exige una cantidad de sesenta millones de euros por el extremo y que Godts y el PSG están prácticamente ya de acuerdo.

Según Cruijff, todavía no ha llegado ninguna oferta. «Sobre cantidades no voy a pronunciarme en ningún caso y, por ahora, ningún club ha presentado una oferta por Godts».

Según el director deportivo, presentar una oferta también tiene poco sentido. «Estamos muy satisfechos con Mika. No solo por sus goles y asistencias, sino también por su actitud profesional dentro del club».

«Tiene la ambición de mejorar cada día. En realidad no podemos prescindir de él esta temporada, porque queremos ganar títulos y conquistar trofeos», prosigue Cruijff en De Telegraaf.

«Al final, jugadores como Godts se irán, pero en el momento adecuado y por el precio adecuado. Queremos mantenerlo en Ámsterdam al menos un año más. No está en venta y, de lo contrario, lo estaría muy difícilmente».