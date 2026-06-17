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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Jordania e Irak comparten un resultado negativo en el Mundial

Irak
World Cup
Irak vs Noruega
Noruega
Austria vs Jordania
Austria
Jordania
A. Hussein
Y. Al-Arab
Irak
EE. UU.
Noruega
Austria
Jordania

Ambas selecciones debutaron en la competición internacional con derrotas ante Noruega y Austria.

En la Copa del Mundo de 2026 se marcaron dos goles en propia puerta el mismo día, algo que no ocurría desde el Mundial de 2018.

El iraquí Ayman Hussein marcó en propia puerta en la derrota 4-1 ante Noruega, y el jordano Yazan Al-Arab hizo lo propio en la caída 3-1 frente a Austria.

Es la primera vez que sucede desde el 27 de junio de 2018, cuando marcaron en propia puerta el mexicano Edinson Álvarez y el suizo Yann Sommer, según «stats foot».


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Además, el encuentro entre Austria y Jordania dejó otro dato negativo para los «Al-Nashami»: Jordania se convirtió en la primera selección en sufrir un autogol en su debut mundialista desde Bosnia y Herzegovina en 2014, cuando Sead Kolasinac marcó en propia puerta contra Argentina.



Jordania integra el Grupo 10 con Argelia, Argentina y Austria, e Irak está en el Grupo 9 con Noruega, Senegal y Francia.

Los Nashama se medirán a Argelia en la segunda jornada, mientras que los Leones del Tigris enfrentarán a Francia.



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