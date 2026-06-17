Jordania e Irak comparten un resultado negativo en el Mundial

En la Copa del Mundo de 2026 se marcaron dos goles en propia puerta el mismo día, algo que no ocurría desde el Mundial de 2018.

El iraquí Ayman Hussein marcó en propia puerta en la derrota 4-1 ante Noruega, y el jordano Yazan Al-Arab hizo lo propio en la caída 3-1 frente a Austria.

Es la primera vez que sucede desde el 27 de junio de 2018, cuando marcaron en propia puerta el mexicano Edinson Álvarez y el suizo Yann Sommer, según «stats foot».





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Además, el encuentro entre Austria y Jordania dejó otro dato negativo para los «Al-Nashami»: Jordania se convirtió en la primera selección en sufrir un autogol en su debut mundialista desde Bosnia y Herzegovina en 2014, cuando Sead Kolasinac marcó en propia puerta contra Argentina.









Jordania integra el Grupo 10 con Argelia, Argentina y Austria, e Irak está en el Grupo 9 con Noruega, Senegal y Francia.

Los Nashama se medirán a Argelia en la segunda jornada, mientras que los Leones del Tigris enfrentarán a Francia.







