Jordan Henderson apunta, al parecer, a un espectacular traspaso en la Premier League

Eso informan, entre otros, The Athletic y Fabrizio Romano. Aunque el centrocampista de 36 años todavía tiene contrato con el FC Brentford hasta 2027, todo apunta a que podría cambiar de club como agente libre. La temporada pasada, Henderson no fue un titular indiscutible en el conjunto londinense, pero aun así logró entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

El seleccionador Thomas Tuchel solo hizo entrar al internacional, 90 veces internacional, en el tercer partido de la fase de grupos contra Panamá, poco antes del final. Durante las celebraciones tras la victoria contra México en octavos de finalse rompió el brazo y, por ello, se perdió lesionado el resto del torneo.

Henderson jugó en el FC Liverpool entre 2011 y 2023 y, a las órdenes de Jürgen Klopp, ganó entre otros títulos la Champions League y la Premier League. Después se marchó primero al Al-Ettifaq, en Arabia Saudí, y luego al Ajax de Ámsterdam, antes de regresar en el verano de 2025 al Brentford, a su Inglaterra natal. Ahora podría producirse un traspaso dentro de Londres.

El FC Chelsea, supuestamente, también va a por Danny Welbeck

En los últimos años, el Chelsea había puesto un gran foco en el mercado de fichajes en la incorporación de jugadores jóvenes y con proyección. Sin embargo, con el nuevo entrenador Xabi Alonso, al parecer también se pretende añadir ahora algunos veteranos a la plantilla.

Ya hace semanas se habló de un supuesto interés en Granit Xhaka, del AFC Sunderland, pero en este momento ya no parece perfilarse un traspaso del suizo de 33 años. Henderson sería una alternativa para la misma posición. En los últimos días también trascendió el interés del Chelsea en el delantero de 35 años Danny Welbeck, del Brighton & Hove Albion. Además, también se vincula al central John Stones (32), sin club desde su salida del Manchester City.