Jordan Henderson reclamó este sábado por la tarde un protagonismo absoluto en su debut en casa con el Chelsea. El centrocampista de 36 años fue la gran figura en la contundente victoria por 5-1 sobre el Bournemouth, con dos goles magníficos y una asistencia. Henderson abrió el marcador al poco más de un minuto, poco después preparó el segundo tanto y completó la fiesta en Stamford Bridge en la segunda parte con un espléndido lanzamiento de falta.

El Chelsea, que mantuvo a Jorrel Hato en el banquillo durante todo el partido, comenzó de forma excelente y solo necesitó 65 segundos para romper el empate ante el Bournemouth, donde Justin Kluivert seguía ausente por lesión. Cole Palmer, que ese mismo día había renovado su contrato hasta mediados de 2034, se internó en el área y cedió el balón atrás para Henderson. El experimentado excentrocampista del Ajax no dudó ni un instante y remató de primeras, enviando el balón al fondo de la red tras pegar en el interior del poste lejano: 1-0.

El conjunto local siguió apretando de inmediato y apenas minuto y medio después dobló la ventaja. Esta vez Henderson dio la asistencia en un gol de Morgan Rogers, que disparó desde la frontal del área y vio cómo su remate se colaba en la esquina lejana tras desviarse en el defensa del Bournemouth António Silva. El VAR todavía revisó si João Pedro estaba en fuera de juego, pero el 2-0 se mantuvo en el marcador.

Así, Henderson ya llevaba en su cuenta un gol y una asistencia en apenas dos minutos y 29 segundos. Según Opta, en la historia de la Premier League solo Emile Heskey logró completar esa combinación en menos tiempo. Henderson, además, estuvo cerca de un segundo tanto a los 23 minutos, pero su sutil intento desde fuera del área se marchó rozando el poste tras tocar en un rival.

El Bournemouth, que en las primeras cinco jornadas de liga solo había sumado tres puntos, trató después de meterse de nuevo en el partido. Rayan ya tuvo una gran ocasión a los seis minutos, pero disparó fuera desde un ángulo complicado y más tarde se topó cara a cara con Emiliano Martínez. Después, Martínez también reaccionó con acierto al rechace de Ryan Christie y evitó así que los visitantes se acercaran antes del descanso.

También tras la reanudación, el Chelsea salió disparado, ya que João Pedro solo necesitó treinta segundos para marcar el 3-0. Pedro Neto aprovechó un error de Silva y cedió el balón atrás al delantero brasileño, que definió con contundencia. Sin embargo, el Bournemouth no se dio por vencido y en el minuto 51 recortó hasta el 3-1 por medio de Evanilson, después de que el atacante empujara a la red desde cerca un balón que Moisés Caicedo intentaba despejar.

Ese gol dio visiblemente confianza al Bournemouth y los visitantes pasaron a llevar la iniciativa. El Chelsea atravesó un tramo especialmente complicado, pero João Pedro puso fin a la incertidumbre en el minuto 67 al rematar de cerca un centro de Pep Chavarría: 4-1. Unos minutos después llegó el gran momento de la tarde, cuando Henderson se colocó ante una falta al borde del área y curvó el balón de forma magistral a la escuadra.

Con su segundo gol, Henderson subrayó su actuación excepcional en Stamford Bridge. El excapitán del Liverpool, con 36 años y 115 días, se convirtió en el jugador de mayor edad del Chelsea que ha participado directamente en al menos tres goles en un mismo partido de la Premier League.







