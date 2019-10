Jona Dos Santos bromea con golpear a Vela si los elimina

Los dos futbolistas mexicanos son grandes amigos desde hace muchos años.

Este jueves se vivirá una edición más del Clásico del Tráfico , con y el Galaxy definiendo al primer Finalista de Conferencia en la , a dos pasos de llevarse el título de una temporada memorable.

Por parte del Galaxy, Jonathan Dos Santos habló con Marca Claro sobre el cotejo, considerando que estadísticamente su equipo tiene buenas posibilidades , además de elogiar al adversario. "Por números, puede ser que seamos favoritos , pero a fin de cuentas a partido único, playoffs, todo cambia. Estamos jugando contra un grandísimo equipo, en su campo, con grandísimos jugadores".

¿Qué tienen en común Vela, Jona dos Santos y Marco Fabián? 🤔



Además de querer alcanzar la gloria en los playoffs de @futbolMLS , también son de los jugadores que más cobran en todo 🇺🇲 gracias a sus contratos en millones de dólares con @LAFC , @LAGalaxy_Es y @PhilaUnion 💲 pic.twitter.com/nUy25LekxS — Goal (@goalmex) October 21, 2019

Igualmente, reconoció el momento de forma que atraviesa Carlos Vela , uno de sus mejores amigos y al que lanzó una 'advertencia' en tono de broma. " Nada más que no se pase, si no lo voy a madrear. Cuando estamos en el campo somos rivales, da igual si somos amigos fuera del campo o no. Al final voy a dar todo por mi equipo, él también, y a ver qué pasa en el partido".

Durante los últimos meses, la MLS ha tomado otro rumbo con la naciente rivalidad entre los clubes Angelinos, pues fueron dos de los planteles más regulares de la Conferencia Oeste de la MLS. Los Angeles definirá a su rey en 90 minutos.