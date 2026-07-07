Johan Derksen critica que el Ajax venda a Sean Steur al Newcastle United por unos 27 millones de euros, con un contrato de cinco años en la Premier League.

«Es una tontería que el Ajax se haya deshecho de Steur», afirma Derksen este martes en el programa Vandaag Inside. «Por 28 millones de euros. Si lo hubieran retenido, en cinco años habrían ganado más del doble».

«Es un jugador de talla mundial y lo necesitaban para devolver la gloria al nuevo Ajax», añade Derksen, quien lamenta que el joven centrocampista deje Ámsterdam.

El jugador tenía contrato hasta 2028, pero no quería renovar, según su agente.

«Entonces deberían haberle ofrecido un sueldo de locos. Es el mayor talento del Ajax y no se compensa con Daley Blind solo porque hable español», añade Derksen en referencia a Míchel, el nuevo técnico del Ajax procedente de España.

Derksen concluye: «Con un jugador así se podía haber construido un equipo, pero han priorizado el dinero a corto plazo».

«En cualquier caso, es mucho mejor que un jugador de la selección holandesa fiche por el Arsenal o el Newcastle United», afirma René van der Gijp, quien también duda del traspaso millonario de Steur. «Llegas como uno más. Los jugadores se preguntan: ¿jugó en el Mundial? No. Entonces no debe ser para tanto. Es una pena».