Joaquín Vergés: “Ver el partido desde afuera me duele mucho”

El uruguayo se perderá lo que resta del Apertura 2019 por una lesión en los meniscos.

Una de las piezas fundamentales para la conquista del título en el pasado Clausura 2019 fue Joaquín Verges, pero en el presente torneo el uruguayo tuvo que decirle adiós a competir, debido a que se lesionó los meniscos y en los próximos días será operado y hasta ese momento sabrá cuánto tiempo estará en recuperación, pero sí es seguro que por le gravedad de la lesión no jugará más en el Apertura.

En declaraciones al periódico “El Gráfico”, el volante charrúa externó: “Ver el partido desde afuera me duele mucho, me gusta jugar, estar en la cancha, soy extranjero, pero por la lesión de la rodilla no puedo estar. Esta banda es una familia que uno tiene y aprecio a todos mis compañeros”.

Sobre el próximo partido que tendrá Águila ante Municipal Limeño, Vergés dijo: “Tenemos que pensar en Limeño y ganarle, después pensaremos en los demás partidos. Ahora se viene cuerpo técnico nuevo y tratará de implementar sus ideas y el equipo tiene que responder”.