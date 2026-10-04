Jesus sorprende a Cristiano Ronaldo tras la victoria ante Noruega

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, abrió la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo a las filas de la selección, al asegurar que el capitán del equipo es quien tiene la decisión sobre su futuro internacional, tras su marcha de la concentración de Portugal en Copenhague durante el presente parón.

Jesus dijo, después de la victoria sobre Noruega (2-1) y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, que la salida de Ronaldo de la concentración no fue una crisis, y describió lo sucedido como un «malentendido» que puede resolverse con facilidad, señalando que todas las posibilidades siguen abiertas respecto al regreso del capitán de Portugal.

Y añadió, en declaraciones a la cadena «RTP»: «No sé qué va a pasar. Para mí todo es posible. Depende de Cris decidir su destino. Si está jugando y quiere incorporarse a la selección en la próxima convocatoria, ¿por qué no? No hay enfado, fue solo un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver».

Y prosiguió: «¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado y solo después sabremos cómo irán las cosas», en un mensaje claro de que la puerta de la selección no se ha cerrado para Ronaldo, pese a su salida de la concentración antes del enfrentamiento ante Noruega.

En el plano técnico, Jesus elogió su inicio perfecto con la selección portuguesa, tras lograr 4 victorias en sus primeros 4 partidos, asegurando que lo más importante ante Noruega era conseguir el triunfo y garantizar la clasificación, aunque reconoció que el enfrentamiento no fue tan difícil como el partido ante Dinamarca.

El entrenador portugués dijo: «4 partidos, 4 victorias. Es una trayectoria que quizá no esperaba cuando empecé, por mucho que creyera en este equipo», subrayando la fortaleza de la selección portuguesa y su capacidad para alcanzar sus objetivos, a la espera de los dos últimos partidos y de definir la próxima lista de convocados.