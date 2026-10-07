Jesús responde al comunicado de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, reaccionó al comunicado que Cristiano Ronaldo publicó ayer para desvelar lo que ocurrió entre él y el entrenador durante la concentración en Dinamarca, donde surgió una disputa que derivó en la marcha de la estrella del Al-Nassr de la concentración.

En su comunicado, Ronaldo acusó al entrenador Jesus de romper sus promesas respecto al acuerdo sobre el plan de sus participaciones en los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según el diario portugués Record, «Jesus comentó esta mañana el comunicado que Cristiano Ronaldo publicó ayer».

El técnico portugués declaró: «He leído el comunicado. Y ahora, como hago cada día, me dirigiré a la federación a trabajar, y a pensar en el equipo y en la selección nacional portuguesa. No tengo nada más que decir». Así se expresó, con sencillez, a los periodistas que lo esperaban fuera de su casa.

En su extenso comunicado, Ronaldo pidió disculpas al pueblo portugués y reconoció que merecía el castigo por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, y desveló detalles previos a la disputa, concretamente la elaboración de un breve documento «entregado al entrenador a petición suya». Este documento incluía 8 puntos que se suponía que Jesus iba a mencionar en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca, pero, según Ronaldo, «no se llevó a cabo nada de lo que se habló ante los medios de comunicación».

Jesus había asegurado ayer que no había leído el comunicado, ya que en el momento de su publicación estaba viendo un partido de la selección portuguesa sub-21, al tiempo que afirmaba que sí tenía conocimiento de que se había difundido.

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