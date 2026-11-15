Jesus promete responder a la ofensa

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Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, quiso dirigir un mensaje a la afición tras la abultada derrota ante Dinamarca por 1-4, en el partido que enfrentó a ambos la noche del sábado en el estadio municipal de Braga, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de Europa, subrayando la necesidad de analizar las causas del tropiezo y corregir los errores antes del próximo duelo.

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El mensaje del técnico portugués llegó a través de sus cuentas en las redes sociales, tras la derrota que privó a la selección de su país de sellar el liderato de su grupo, pese a que llegó al encuentro con la posibilidad de terminar la lucha por el primer puesto de forma anticipada, lo que aplazó la resolución hasta la última jornada.

Jesús reconoció que la selección no ofreció el nivel esperado ante Dinamarca, pero rechazó considerar la derrota como un reflejo de todo lo que el equipo había hecho durante su recorrido en el torneo, apoyándose en sus resultados anteriores, que lo mantuvieron al frente del grupo.

El director técnico dijo en su mensaje: «No siempre conseguimos los resultados que deseamos. Ayer no estuvimos en nuestro mejor momento, pero un partido no borra el trabajo que hemos hecho. Cuatro victorias en cinco partidos, y seguimos al frente del grupo».

Y añadió: «Ganamos y perdemos juntos. Ahora es el momento de analizar, corregir y seguir trabajando, unidos y decididos a lograr nuestros objetivos».

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Las palabras de Jesús reflejan su apego al trabajo que la selección realizó durante los partidos anteriores, al tiempo que reconoce que el rendimiento ante Dinamarca no estuvo al nivel exigido, y que la próxima etapa requiere revisar lo ocurrido para evitar repetir los errores.

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El duelo ante Gales decide el destino del liderato

La selección portuguesa se prepara para volver a la competición el martes, cuando visite a la selección de Gales en la ciudad de Cardiff, en un partido en el que necesita sumar puntos para asegurarse terminar la fase de grupos en el primer puesto.

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La expedición de Portugal no viajó a Gales con la plantilla completa, ya que se confirmó la ausencia de João Palhinha y Rúben Dias por sanción, mientras que Bernardo Silva se pierde el encuentro por lesión, lo que coloca al cuerpo técnico ante el reto de lidiar con las bajas antes del duelo decisivo.

Portugal aspiraba a cerrar las cuentas del grupo ante Dinamarca, pero la derrota por cuatro goles a uno la obligó a esperar hasta la última jornada, y dejó el liderato del grupo pendiente del resultado del duelo ante Gales.

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Se espera que Jesús trabaje durante la preparación del partido en revisar el rendimiento del equipo ante Dinamarca y en detectar los errores que condujeron a la derrota, antes de afrontar el último examen con el que la selección portuguesa busca confirmar su liderato y terminar la fase de grupos de una manera distinta a su actuación en Braga.