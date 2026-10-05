La crisis entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, volvió a estallar tras la victoria por 2-1 sobre Noruega, después de que el veterano técnico protagonizara un duro enfrentamiento con uno de los periodistas durante la rueda de prensa, al rechazar la idea de pedir disculpas por su decisión respecto al capitán de la selección.

Pese a que Portugal logró su cuarta victoria consecutiva en la Liga de Naciones de la UEFA y se clasificó para los cuartos de final, la ausencia de Ronaldo, de 41 años, sigue dominando el panorama, luego de que abandonara enfadado la concentración de la selección tras su desencuentro con Jesus, quien lo mantuvo en el banquillo después de un largo periodo de calentamiento.

Cuando se le preguntó a Jesus si tenía intención de disculparse con Ronaldo, el técnico reaccionó diciendo: "¿Disculparme por qué? ¿Y qué motivo tengo para disculparme?", antes de aclarar: "El motivo principal de todo esto es el calentamiento del jugador. Asumo la responsabilidad de la decisión y de lo ocurrido, pero ¿disculparme por qué? ¿Y ante quién? Eso es absurdo".

Y aunque el responsable de prensa de la Federación Portuguesa intentó reconducir el rumbo de la conversación, Jesus volvió a reafirmar su postura al decir: "¿Disculparme por qué? ¿Cuál es el problema?", antes de lanzar un mensaje aún más claro sobre sus competencias técnicas.

El seleccionador de Portugal afirmó: "Yo soy el entrenador y convoco a quien quiero. No consulto a nadie sobre los jugadores que deseo elegir ni sobre quién va a jugar. Como entrenador, hay cosas que no son negociables".

Y aunque Jesus no cerró la puerta a un regreso de Ronaldo si el jugador así lo desea, la crisis coloca al técnico bajo una presión creciente, especialmente con la cercanía del próximo parón internacional, en el que Portugal se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre, en medio de una gran expectación por saber si Ronaldo regresará a la lista de la selección o si continúa la ruptura.