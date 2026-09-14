Jesús desafía a Raphinha: no quiero marcar goles fáciles con el Barcelona

El delantero brasileño Gabriel Jesus atraviesa una etapa de adaptación muy gradual con el Barcelona, como consecuencia del tiempo que requiere acostumbrarse a su nuevo equipo, y también debido al gran rendimiento que ofrecen los atacantes del conjunto catalán, encabezados por Raphinha y Lamine Yamal.

Según el diario español "Marca", el exjugador del Leeds es el titular intocable para el técnico Hansi Flick en la línea de ataque, ya que representa la apuesta del entrenador para jugar en la posición de falso nueve ante la ausencia de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el pasado mercado de fichajes.

Las contribuciones del internacional brasileño son históricas, pues ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias en 6 partidos, con un balance de 5 encuentros en LaLiga y uno en la Liga de Campeones de Europa.

El gran rendimiento de Raphinha, junto a la productividad ofensiva de Lamine Yamal, Fermín y Adjemi, ha provocado que Gabriel Jesus no haya tenido una gran participación hasta ahora.

El brasileño declaró, en una entrevista con el programa "Tot Costa" emitida por la cadena española "TV3": "Raphinha marca goles, juega todos los partidos y se lo merece. Yo intentaré competir y esperar mi oportunidad para jugar más y conseguir más minutos".

Jesus solo ha participado en dos encuentros, ya que disputó 7 minutos ante el Feyenoord y dos minutos ante el Valencia, pero ya abrió su cuenta goleadora al marcar en la Liga de Campeones de Europa, donde el exjugador del Arsenal anotó el quinto gol.

El brasileño, que tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2029, añadió con ambición: "Quiero marcar goles y ayudar, pero no quiero hacerlo cuando el equipo va ganando por dos, 3 o 4 goles de diferencia, sino que quiero marcar goles decisivos con el Barça".



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