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Hussein Hamdy
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Jesus: «Cumplí mi promesa con Ronaldo y es imposible escapar de sus preguntas»

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Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, reveló que Cristiano Ronaldo le pidió que fuera a entrenar al Al Nassr y aseguró que le dijo que iría para ayudarle a conquistar títulos.

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Según el diario portugués Record, Jesus respondió así a la pregunta de un periodista extranjero sobre lo difícil que resulta para Gales la pérdida de Gareth Bale y para Portugal la de Cristiano Ronaldo: «El tema es siempre el mismo (risas), pero no podemos escapar de él».

Jesus añadió: «Cristiano es una leyenda del fútbol portugués y la selección portuguesa nunca lo olvidará. Como amigo suyo, trabajé con él durante un año».

El técnico prosiguió: «Me pidió que fuera al Al Nassr y le dije: “Iré y te ayudaré a ser campeón”. Y no me equivoqué».

Jesus concluyó: «Es una realidad que todos conocemos y para la que estamos preparados. Trabajaremos para superar la derrota, pero no necesitamos estos dos partidos para clasificarnos».

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De la amistad al enfrentamiento

La relación entre Ronaldo y Jesus no parecía abocada al choque cuando ambos volvieron a coincidir en la selección de Portugal, después de haber trabajado juntos en el Al Nassr, en una etapa marcada por éxitos compartidos y una clara sintonía entre las dos partes.

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Sin embargo, esa armonía no resistió mucho tiempo ante las diferencias de criterio sobre el papel del capitán de la selección en el campo, y la relación acabó convirtiéndose en una de las crisis más sonadas que ha vivido el fútbol portugués en los últimos tiempos.

Los primeros indicios del desencuentro aparecieron durante el Portugal-Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA, cuando Jesus decidió dejar a Ronaldo en el banquillo pese a que el jugador esperaba participar en el partido.

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La tensión fue a más después de que el capitán de la selección calentara durante la segunda parte sin llegar a saltar al terreno de juego, mientras Gonçalo Ramos marcaba el gol que dio la victoria a Portugal.

El comportamiento de Ronaldo tras el encuentro generó todavía más interrogantes: abandonó el césped sin saludar a la afición, después se ausentó de los entrenamientos y finalmente dejó la concentración de la selección visiblemente enfadado.

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Estos acontecimientos se produjeron tras unas declaraciones de Jesus en las que aseguró que las decisiones sobre quién juega dependen de su criterio técnico y que no era consciente del grado de malestar del jugador por no haber sido alineado.

Por su parte, Ronaldo rompió su silencio con un extenso comunicado en el que acusó al técnico portugués de incumplir un acuerdo previo entre ambos sobre su participación en los dos partidos.

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Explicó que Jesus le había prometido 30 minutos ante Noruega antes de echarse atrás, y señaló además que el entrenador no respetó lo que habían pactado en una reunión posterior para aclarar ante los medios lo sucedido.

El capitán de Portugal consideró que se trataba de la segunda vez que sufría lo que calificó como una ruptura de la confianza, lo que le llevó a abandonar la concentración sin esperar más promesas. Aunque pidió disculpas a la afición y a sus compañeros por su forma de actuar, se mostró dispuesto a regresar a la selección después de cumplir cualquier sanción que decidieran los organismos competentes.

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La Federación Portuguesa trató de reconducir la situación con la intervención de su presidente, Pedro Proença, que participó en una reunión con ambas partes para acercar posturas y poner fin al conflicto. Pese a que Jesus aseguró que la puerta seguiría abierta para Ronaldo, la Federación impuso al jugador una suspensión de 30 días y una multa económica, lo que aumentó las dudas sobre un pronto regreso.

Pero la crisis llegó a su fin con el anuncio de Ronaldo de su retirada internacional el 5 de noviembre de 2026, poniendo punto final a una larga trayectoria con la camiseta de su selección.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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