Javier Aguirre confesó que prefirió al Osasuna sobre seguir en Selección mexicana

El técnico confesó que en 2002 prefirió dirigir en España sobre una buena oferta económica del Tri.

Desde los banquillos, Javier Aguirre es un veterano de mil batallas. El hoy técnico del Leganés ya acumula 24 años de experiencia como entrenador, viviendo cualquier cantidad de anécdotas en su vida.

Sin duda, el primer momento luminoso del Vasco a nivel internacional fue el Mundial de Corea- 2002. La Selección mexicana venció a y , empató con y cayó dolorosamente con en los octavos de final, poniendo fin a una participación de la que se esperaba mucho más.

Sin embargo, el trabajo de Aguirre había llenado el ojo de los directivos, que le ofrecieron una ampliación de contrato que terminó por rechazar, según confesó en entrevista para La Liga: “Quedé en el lugar once en el Mundial y dije ‘hay que esperar’. En ese esperar me sale y no lo pensé, de dinero ni hablamos, ganaba una décima parte de lo que me ofrecía la Selección", aseguró.

“No lo pensé porque al final era un bonito reto para mí: haber jugado en , haber jugado en ; haber dirigido en México, ¿por qué no en España?”, dijo al explicar la causa por la que decidió no continuar como timonel nacional cuatro años más.

Finalmente, el Vasco vivió su segunda etapa como entrenador de la Selección mexicana en 2010, cuando clasificó al combinado azteca a , en otro cierre de eliminatoria perfecto. En esa Copa del Mundo cayó en los octavos de final, aunque su verdugo fue con marcador de 3-1.