Janssen observa un cambio significativo en la forma de trabajar de Van Persie

Theo Janssen afirma que Robin van Persie se beneficia de los consejos de Dick Advocaat, quien tiene más experiencia. El analista de Rondo añade que el entrenador del Feyenoord no valora a todos los miembros de la organización por igual.

«Van Persie respeta mucho a Dick como entrenador», afirmó Janssen en Ziggo Sport. Youri Mulder añade que a los jugadores también les gusta que Advocaat asesore desde atrás.

«El cuerpo técnico de Van Persie no le inspira tanto respeto; él escucha más a Dick que a sus asistentes», añade Janssen.

Wytse van der Goot, conductor del programa, recuerda que Van Persie solía guiarse solo por su propio plan como técnico. «¿Ahora veis que las cosas cambian de verdad con Advocaat?», pregunta.

«Sí veo que el juego ha cambiado, está más organizado y no tan abierto», analiza Mulder.

Van Persie quiere que se quede tras el parón veraniego, y así lo dijo el viernes en rueda de prensa: «Si por mí fuera, sí. Me parecería muy bien», afirmó.

«De hecho, hablo con Dick a diario, incluso cuando no está aquí», añadió Van Persie. «Nos llamamos casi todos los días y hablamos de todo. Es lo mismo que hago con mi cuerpo técnico».

«Dick aporta su granito de arena de forma relajada y divertida, plantea preguntas críticas y participa en las decisiones, y eso me encanta». Antes, Van Persie había dicho a ESPN que el veterano técnico influye en el estilo de juego, que ahora muestra a un Feyenoord más compacto que antes.