Janssen detecta un importante aspecto a mejorar en el nuevo fichaje del Ajax

Theo Janssen se muestra crítico con Sofyan Amrabat en Rondo, de Ziggo Sport. Según el excentrocampista, el jugador del Ajax debe hacerse notar más en su papel de pivote defensivo en el conjunto de Ámsterdam.

«Este chico lo da todo y se deja la piel. Hace todo lo posible por ayudar al equipo. Pero también hace demasiado. Por eso, Amrabat a veces acaba en situaciones en las que sería mejor que no se metiera», señala Janssen sobre el problema del centrocampista.

«Porque, con el balón, no es precisamente el mejor», añade el entrenador de categoría amateur. «Eso está claro. También se ve en el juego del Ajax. A veces tiene que avanzar conduciendo, pero recorta hacia atrás con el balón. O lo pasa hacia un lado. Toma muy poca iniciativa. Entonces, que evite esas situaciones».

Janssen también le da un consejo a Amrabat. «De vez en cuando sí puedes tomar la iniciativa. He hablado muy bien de él, porque creo que aporta mucho a este Ajax. En los segundos balones y ayudando en defensa. También volviendo en los esprints. Pero con el balón, como número 6, no. Porque es un recuperador de balones».

«Es el típico jugador cuyo valor y cuya fortaleza no se reflejan en las estadísticas. El típico jugador del que nos quejamos porque no sabe hacer esto o aquello. Y, cuando no está, tienes que buscar a otro que se le parezca», afirma Khalid Boulahrouz. «Con Henderson pasaba lo mismo».

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Amrabat sufrió recientemente una lesión. El domingo, en la visita al FC Twente (2-2), Míchel Sánchez dio entrada al exinternacional marroquí tras una hora de juego.

El centrocampista de 30 años llegó libre al Ajax en agosto, poco después de su salida del Fenerbahçe. Amrabat firmó en el Johan Cruyff Arena un contrato hasta mediados de 2028.