A petición de ESPN, Ron Jans repasa su dilatada carrera como entrenador. El técnico, ya retirado a los 62 años, reconoce que en algunos clubes habría hecho las cosas de otra manera.

En los Países Bajos dirigió al FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente y FC Utrecht. También vivió experiencias en el Standard de Lieja y en el FC Cincinnati, que acabaron de forma negativa para él. «Pero volvería a repetir ambas sin dudarlo».

En el Standard intentaría tener más influencia en la elección de la plantilla, algo que no tuve. Ese club lleva casi veinte años en apuros; es como el Feyenoord de Bélgica, el más importante de Valonia», recuerda sobre su paso por el equipo, del que fue despedido tras solo once partidos.

«Me hubiera gustado quedarme algo más, pero no aceptaré que nadie se meta en la alineación; por eso tuve que irme», reconoce ahora.

En el FC Cincinnati renunció por un escándalo de racismo que negó: «No tuvo nada que ver con el racismo. No se debe usar esa palabra que empieza por N. La canté y, dos semanas después, me vi ante una comisión. El club tenía problemas con varios jugadores y creo que, al final, me convirtieron en chivo expiatorio».

Jans concluye: «No debí cantarlo, pero soy todo lo contrario a un racista. Tampoco quiero que me callen. Debería haberlo sabido, soy un poco ingenuo y a veces demasiado abierto».

Tras años en el campo de entrenamiento, Jans disfruta ahora de su jubilación. «Algunos creen que me picarán de nuevo las ganas, pero lo descarto casi por completo. Si llamara el FC Barcelona, diría que no. Quiero ver cómo me sienta esto y creo que me gustará».