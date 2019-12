Janderson Pereira, fuera con Cobán Imperial

Por una lesión, el brasileño no podrá enfrentarse contra Antigua GFC.

Las cosas no pintan bien para Cobán Imperial, que tendrá una sensible baja para su partido ante Antigua GFC. Se trata del brasileño Janderson Pereira, que no se recuperó de una lesión muscular, quedando descartado por el cuerpo técnico.

Pereira tuvo una contractura en el muslo derecho, decidiéndose que se mantenga en recuperación y quede totalmente descartado para las semifinales del Apertura 2019.

Dependiendo lo que arroje la resonancia magnética se decidirá si podrá formar parte del duelo de vuelta y una hipotética final para Los Principes Azules.