Jair Pereira preferiría bajarse el sueldo, que jugar en el América

El capitán aseguró que difícilmente aceptaría vestir la casaca Azulcrema.

Desde su llegada al Guadalajara en el año 2014, Jair Pereira se ha podido identificar fuertemente con los colores Rojiblancos, conociendo a fondo la rivalidad con América y las feroces batallas que han podido disputar.

En entrevista con Univisión Deportes, el defensor de Chivas aseguró que no jugaría con las Águilas bajo ninguna circunstancia. “No iría al América. Quizá lo que me ha tocado vivir contra ellos o los colores que he vestido. La verdad, nunca me iría ahí, respeto mucho a su afición, a esa institución, pero creo que ni lo llego a pensar".

Cabe recordar que el Comandante también estuvo presente en la noche del 26 de mayo de 2013, cuando los Azulcremas remontaron épicamente a y se llevaron el título del Clausura 2013. Aquella ocasión, el zaguero vestía de Celeste.