Sunderland está hablando con el Manchester City sobre una cesión de Jack Grealish, según informó este miércoles el periodista David Ornstein de The Athletic. Se está hablando de una opción de compra para el próximo año, cuando expire el contrato del centrocampista en el Etihad Stadium. Además, Sunderland espera que el City siga asumiendo una parte del salario.

Grealish lleva tiempo señalado para salir del Manchester City, ya sea cedido o de forma definitiva. No es una elección fija para Enzo Maresca, que le dio entrada como suplente ante el Arsenal en el duelo por la Community Shield y en casa contra el Bournemouth.

El centrocampista, de gran calidad técnica, fue cedido la temporada pasada al Everton. Grealish firmó dos goles y seis asistencias en 22 partidos, hasta que en enero sufrió una fractura por estrés en el pie y tuvo que completar su recuperación.

Grealish fue fichado en 2021 por el Manchester City, que pagó nada menos que 117 millones de euros por él. Con el club conquistó varios títulos de liga y la Champions League en 2023. Su balance es de 159 partidos con la camiseta del gigante inglés.

Con el paso del tiempo, Grealish fue teniendo cada vez menos minutos en el Manchester City. El exentrenador Pep Guardiola subrayó que la decisión de dejar fuera al inglés no tenía nada de personal.

Sunderland también quiere fichar a Igor Paixão, procedente del Olympique de Marsella, según informa Sky Sports. El club de la Premier League ya ha presentado una oferta por el brasileño.