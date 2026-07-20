Ito pide una reforma radical de la Liga de Naciones Africanas

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) sigue debatiendo el formato final de la Liga de Naciones Africanas, prevista para 2029, tras nuevas propuestas que podrían modificar la estructura del torneo.

En este contexto, el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto’o, ha presentado al Comité Ejecutivo de la CAF una propuesta para modificar el formato antes de su aprobación oficial, con el fin de elevar el nivel técnico y aumentar la competitividad entre las selecciones africanas.

Según el portal marroquí «Sport7», Eto’o propone dejar de lado la distribución geográfica prevista inicialmente y adoptar un sistema basado en el ranking continental o internacional de las selecciones, similar al de la Liga de Naciones de Europa, para asegurar duelos más igualados desde las primeras rondas.

Según su plan, las selecciones se dividirían en tres niveles: el primero con las 12 mejores, repartidas en dos grupos que lucharían por el título. El segundo nivel incluirá las selecciones del 13 al 36 (24 equipos), y el resto competirá en el tercer nivel.

Además, se aplicaría un sistema de ascenso y descenso: los dos peores equipos de cada nivel bajarían, y los dos mejores del nivel inferior subirían, para incentivar la competencia y la mejora continua.