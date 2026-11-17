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Altibajos: del 3-1 ante Francia al 4-1 en Bélgica, la nueva Italia de Roberto Mancini deja señales contradictorias.

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En ambas ocasiones el seleccionador de Italia alineó a la pareja de centrales formada por Giorgo Scalvini y Alessandro Bastoni, que aprobó en San Siro y suspendió en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

Allí, a decir verdad, el centro del campo no les dio la protección necesaria. Al principio, Mancini había intentado reforzar esa zona con Fagioli y Pisilli, ambos sustituidos al término de la primera parte.

Después, en la segunda mitad, el seleccionador de Italia decidió jugárselo todo, ya que el marcador era de 3-1 y, para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Nations League, necesitaba al menos un empate.

Así, Mancini reorganizó a Italia con un sistema más ofensivo: un 3-4-3 con las entradas de Federico Dimarco, Marco Palestra y Alphadjo Cisse, pero el cambio no dio los frutos esperados.

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De hecho, expuso a Italia a los rapidísimos contraataques de Bélgica. Ya antes de que el jugador del Milan Diego Moreira completara los cuatro goles con su primer tanto con la selección absoluta, la defensa de tres formada por Kayode, Bastoni y Calafori había quedado abandonada a su suerte, desprotegida y sin nadie que frenara los ataques.

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Basta con ver una jugada iniciada por el portero Lammens, a quien le bastó un simple balón largo para superar a los dos centrocampistas centrales, Barella y Doumbia, que presionaban arriba al borde del área penal rival.

En el banquillo estaba Daniele Ghilardi, convocado por primera vez con la selección absoluta de Italia. En cambio, su compañero en la Roma, Gianluca Mancini, estaba ausente por lesión.

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Siguiendo con los centrales, de cara al futuro Roberto Mancini espera a Giovanni Leoni y confía en él.

El joven nacido en 2006, que cumplirá 20 años el próximo 21 de diciembre, empieza a ver la luz al final del túnel tras la grave lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado) que sufrió en septiembre de 2025.

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Fue un mes después de su traspaso del Parma al Liverpool por 30 millones de euros, más otros 4 millones en posibles variables y el 10 % de una futura venta.

La fecha de la lesión coincide con la de su única aparición hasta ahora con la camiseta de los Reds: el 23 de septiembre de 2025, en la victoria en casa por 2-1 contra el Southampton en la Copa de la Liga inglesa.

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El regreso de Leoni a los terrenos de juego está previsto para enero, a tiempo para que Italia lo convoque para los dos partidos amistosos (aún por organizar) que se disputarán durante el próximo parón de selecciones, previsto para finales de marzo.