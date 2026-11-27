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Ha fallecido Ingvar Jonsson, portero de 37 años del Vikingur, vigente campeón nacional, y exjugador de Islandia que participó en la Eurocopa 2016. Ingvar Jonsson falleció el miércoles 25 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer.

Así lo ha anunciado el Vikingur: «Con gran tristeza y profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de equipo Ingvar Jonsson, portero del Víkingur, ocurrido el miércoles 25 de noviembre, rodeado de sus seres queridos. El corazón del club y de todos los aficionados del Víkingur está con su familia y sus seres queridos. Les transmitimos nuestras más sinceras condolencias».

Ingvar Jonsson jugó por última vez el pasado 3 de mayo, en el encuentro contra el Keflavik. A lo largo de su carrera ganó cuatro títulos de liga y tres Supercopas de Islandia. También jugó en Noruega, en el Start, el Sandnes y el Sandefjord, y en Dinamarca, en el Viborg.

Disputó un total de ocho partidos con Islandia y formó parte de la memorable participación de la selección en Francia 2016, cuando sorprendió a Europa al alcanzar los cuartos de final en su primera presencia histórica en la fase final de una Eurocopa.