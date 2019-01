Isco ni calentó en Girona

Segundo partido consecutivo en el que se queda sin minutos. La recuperación de efectivos eclipsan aún más al ‘22’ del Real Madrid

El Real Madrid ganó al Girona en Montilivi (1-3) certificando así su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey. Un partido en el que no participó Isco, que no jugó ni un solo minuto. Es más, ni siquiera saltó a calentar. Una situación que lejos de ser esporádica se está convirtiendo en una rutina en la presente temporada.

Es más, el hecho de que no haya ni calentado ante el Girona es más que representativo. Y es que Solari ha recuperado a prácticamente todos los jugadores que estaban en la enfermería: Llorente, Kroos, Bale y Asensio, concretamente en la medular. Y todos ellos jugaron en Montilivi, de hecho. Los dos primeros, siendo de la partida. Y los dos últimos, saliendo desde el banquillo.

Así las cosas, parece que a Isco le quedan cada vez menos y menos opciones de ‘rascar’ minutos. No ya como titular, sino incluso como suplente. No obstante, en los dos últimos partidos –ante Espanyol y Girona-, Isco no ha jugado ni un solo minuto. No parece casualidad.