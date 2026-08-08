Intervención decisiva: Mourinho impide la salida de una estrella del Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha decidido el futuro de su joven jugador Thiago Pitarch, especialmente después del interés del Fulham por hacerse con sus servicios.

Según el "diario As", Pitarch no abandonará el Real Madrid y será un jugador más bajo las órdenes de Mourinho.

Mourinho ha pedido que Pitarch no se marche y contará con él en cuanto se recupere de su lesión, sin intención de que regrese al filial del Castilla.

Al margen de que posee una ficha con el Castilla, Pitarch será tratado como un jugador del primer equipo.

Mourinho ha preferido la continuidad de Pitarch, pese a que ya han llegado ofertas atractivas por el jugador, siendo la más destacada la del Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa.

Pitarch regresó, tras proclamarse campeón con la selección de España sub-19, con una sola idea en mente, centrada en pelear y arrebatar su sitio en el conjunto merengue.

Así comenzó la pretemporada para la nueva campaña, pero el contratiempo de la lesión se cruzó en su camino, aunque este golpe no ha truncado su futuro.

Pitarch tendrá que dar la batalla en el centro del campo, donde Mourinho considera que tiene un sitio adecuado.

La competencia será muy grande, pues en el 4-2-3-1 que el técnico portugués emplea de manera constante hay sitio para Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bernardo Silva en la doble pivote, y también habrá sitio para Thiago Pitarch.