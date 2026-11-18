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El Inter es considerado por muchos expertos el equipo más completo de toda la Serie A, pero aun así se plantea acudir al mercado de invierno para cubrir dos posibles carencias que su entrenador, Cristian Chivu, ha señalado en los últimos días.

El técnico rumano ha transmitido al club y, en parte, a través de la prensa que le gustaría incorporar a dos jugadores para reforzar aún más la plantilla: uno en ataque, con calidad técnica y habilidad en el uno contra uno, y otro en defensa, donde hace falta un marcador más puro.

POCAS OPCIONES EN DEFENSA. En este inicio de temporada, el Inter ha tenido durante mucho tiempo pocas alternativas en la rotación defensiva. Respecto al año pasado, se marcharon el polivalente Darmian y, sobre todo, Stefan De Vrij y Francesco Acerbi, los tres como agentes libres. En su lugar, se ha duplicado el papel de Carlos Augusto, utilizado cuando ha sido necesario tanto como carrilero en el centro del campo como de central izquierdo en lugar de bastoni, y solo se ha incorporado a John Stones junto con el regreso de Pavard tras su cesión al Marsella.

DEMASIADAS LESIONES. Al igual que Pavard, que estuvo mucho tiempo de baja por un problema en los aductores, Stones también se perdió 7 partidos por una lesión muscular en los flexores del muslo, sufrida en el primer y único encuentro que disputó como titular, ante el Udinese. Ambos han sufrido lesiones recurrentes y tienen un amplio historial médico, pero lo que hoy distingue al francés del inglés es que el primero puede desempeñarse en cualquiera de los puestos de central exterior, mientras que el segundo debía ser la principal alternativa a Akanji como líder de la línea de tres, tal como lo fueron Acerbi y De Vrij.

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¿HASTA QUÉ PUNTO SERÁ FIABLE? El exjugador del Manchester City es, por tanto, quien puede inclinar la balanza de cara a enero. Stones está listo para volver al campo y ya estuvo en el banquillo ante el Como antes del parón, pero será en este mes que separa al Inter del inicio del mercado de invierno cuando el inglés tendrá que dar las respuestas que todos esperan de él. No es un marcador puro: destaca más por su capacidad para sacar el balón desde atrás que en el uno contra uno defensivo. Por eso, en los partidos en los que pueda hacer falta ese tipo de central, Stones deberá ofrecer a Chivu fiabilidad y continuidad.

¿VOLVERÁ EL INTER AL MERCADO? El Inter sigue de cerca el mercado de centrales. No es ningún secreto que, de cara a junio, le interesan Christian Mosquera, a quien sigue desde su etapa en el Valencia y que hoy tiene poco protagonismo en el Arsenal; Ignacio Ovando, nacido en 2007 y jugador de Rosario Central; y, sobre todo, Oliver Provstgaard, central danés al que la Lazio valora en 40 millones y por el que el Inter cuenta con una vía preferente gracias a las condiciones favorables concedidas en la operación Frattesi. Si Stones ofrece garantías, es probable que el Inter opte por un jugador más joven y con proyección; de lo contrario, no se puede descartar la posibilidad de adelantar a enero el fichaje que, en cualquier caso, se cerrará en verano.