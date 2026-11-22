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Recién galardonado con la Panchina d'Oro 2025/2026, Cristian Chivu quiere dejar atrás definitivamente la celebración de la pasada temporada para centrarse por completo en la 2026/2027. El Inter está obligado a responder de inmediato a las victorias de Lazio, Roma y Milan, ya esta noche en su visita al Atalanta en Bérgamo, en una lucha por el título de la Serie A que hoy está muy abierta.

Entrevistado por Dazn, el entrenador rumano reiteró la dificultad del partido y de preparar un encuentro tan importante después de un parón en el que muchos de sus jugadores viajaron con sus respectivas selecciones. Subrayó, sobre todo, la necesidad de recuperar la forma de muchos futbolistas que no estaban en su mejor momento antes de este parón. El derbi perdido debe quedar como un recuerdo lejano; la posterior victoria ante el Como, como la base para seguir creciendo. Estas fueron sus palabras.

SARRI HA TENIDO DIFICULTADES: "Todos sabemos lo que propone Sarri, la organización que intenta implantar en el Atalanta. Lleva aquí pocos meses. Sabemos que han tenido dificultades en defensa y que nunca han alineado a su defensa titular".



EN BÉRGAMO NUNCA ES FÁCIL: "Cuando llegan los compromisos de las selecciones, hay muchos jugadores repartidos por el mundo. En Bérgamo nunca es fácil, las expectativas son altas, hay que darlo todo y retomar lo que dejamos hace dos semanas".

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NO HAGO EXPERIMENTOS: "Yo no hago experimentos, gestiono un grupo en función de los problemas que debe afrontar a diario".

LAS DECISIONES EN DEFENSA: "Pavard se ha entrenado bien, se recuperó un poco antes. Manuel Akanji ha tenido problemas, Stones se está recuperando. En cualquier caso, contamos con grandes jugadores que a menudo merecen ser titulares".

RETOMAR LO HECHO ANTE EL COMO: "Retomamos lo que hicimos ante el Como. Hablamos a menudo de nombres, pero debemos fijarnos en las características. Hay que preparar los partidos lo mejor posible para ofrecer soluciones ofensivas sin perder el equilibrio".