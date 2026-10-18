Inter, Chivu, furioso: pierde la paciencia con los suyos en Bolonia

Ayer fue la sexta vez que el Inter empezó perdiendo, la cuarta solo en liga: si en su país siempre había logrado darle la vuelta al marcador, en las dos ocasiones de Champions, cuando subió el nivel, la remontada dejó de ser la norma. En este escenario, Cristian Chivu puso de su parte con tanta vehemencia que hasta se quedó sin voz.





El descanso ante el Bologna fue, de hecho, el más turbulento desde que el rumano dirige al Inter: superó incluso la tormenta posterior al Juventus-Inter 4-3 del año pasado. Las paredes del Dall'Ara temblaron de verdad porque el entrenador estaba enfadado con todos y reprochaba al equipo haber pasado unos cuarenta minutos completamente a la deriva. Después de aquellos gritos, más numerosos que nunca, el Inter despertó por completo y jugó la segunda parte con la autoridad de los grandes: Chivu logró así el efecto que buscaba.





Aleksandar Kolarov, su segundo, habló en su lugar: «Tampoco vería tan mal la primera parte, el planteamiento inicial no fue tan equivocado... —admitió—. Cometimos un error, pero el equipo se está esforzando y sabe lo que tiene que hacer: habría firmado de antemano por ganar 3-1. Nuestros jugadores saben lo buenos que son, pero también existe el rival, no jugamos solos. Esta vez aumentamos la intensidad en la segunda parte y jugamos un gran fútbol; ahí está toda la diferencia. En Europa se juega más rápido, siempre intentamos ser agresivos también allí. Estamos teniendo algunos problemas, pero solo en cuanto a resultados: aún estamos a tiempo de recuperar los puntos que hemos dejado por el camino».



