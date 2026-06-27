Insólito: un titular de Brasil se burla de un rival en una rueda de prensa

Rayan, delantero de 19 años del Bournemouth, admitió en una rueda de prensa previa al Mundial Brasil-Japón no conocer al jugador más peligroso de Japón. Sus palabras provocaron la ira de muchos aficionados neerlandeses, que lo acusaron de arrogancia en las redes. Brasil y Japón se medirán el lunes 29 de junio a las 19:00 horas (hora de los Países Bajos) en los octavos de final del Mundial.

En la rueda de prensa le preguntaron por el jugador más peligroso de Japón. «Ay, tío... Para ser sincero, no tengo ni idea. Tendría que ver vídeos», respondió con una sonrisa.

A continuación, destacó su respeto por el rival: «Es un equipo con mucha calidad. Son muy fuertes. Trabajamos duro toda la semana para dar lo mejor de nosotros mismos y ganar».

La filial neerlandesa de ESPN compartió el clip en Facebook con el texto: «Al delantero brasileño Rayan ya le cuesta enfrentarse a Japón», lo que desencadenó numerosas reacciones. «Menuda falta de respeto. Yo apoyo a Japón. Ojalá le den una paliza a Brasil por 3-0 o algo así», escribió Geoffrey.

Michel responde: «Se están riendo de Japón, ahora espero que gane Japón». Leo lo resume: «Arrogante».

Otros ven las palabras como motivación extra para Japón: «Subestimación; que lo usen en el vestuario. ¡Hat-trick para Ueda!», escribe Jan-Willem Capelle. Peter-Jan añade: «El orgullo precede a la caída». Gerard concluye: «Espero que gane Japón, también por esto».

Sin embargo, Mateus Mendes cree que mucha gente malinterpreta la reacción. «Creo que mucha gente no entiende el humor brasileño. Seguid con vuestro rollo holandés, jaja, haters», escribe.

Rayan empezó el Mundial como suplente, pero tras la lesión de Raphinha ante Haití, entró en el once de Carlo Ancelotti. Contra Escocia respondió con una asistencia a Vinicius tras robar el balón en campo rival.

Así, se convirtió en el brasileño más joven desde Pelé en 1958 en dar una asistencia en un Mundial. Se espera que sea titular también contra Japón.