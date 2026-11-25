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El partido del miércoles entre el Al Jazira y el Gol Gohar en la AFC Champions League Two dio un giro insólito. El árbitro Hanna Hattab fue sustituido en el descanso tras graves acusaciones de estar borracho.

El Gol Gohar iraní vio cómo Hattab tomaba varias decisiones discutibles en su partido contra el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, pero destacó especialmente lo ocurrido en el minuto 32.

Tras una falta en el centro del campo sobre Ali Asghar Ashouri, jugador del Gol Gohar, Hattab se tomó un tiempo para decidir. El colegiado sirio sorprendió entonces a todos al llamar al portero del Al Jazira, Ersin Destanoglu, y mostrarle la tarjeta amarilla.

El guardameta turco y sus compañeros se quedaron completamente perplejos ante la decisión de Hattab, que no parecía especialmente enérgico.

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En las imágenes se ve al entrenador del Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritar tras el insólito momento: «¡Está borracho!». Las acusaciones no se han confirmado por ahora, pero la AFC consideró necesario intervenir en el descanso.

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El director de equipo del Gol Gohar, Heydar Afsari, dijo después del partido: «El árbitro del encuentro contra el Al Jazira no se encontraba en condiciones normales, e incluso los jugadores del Al Jazira nos dijeron lo mismo».

«El club informó de inmediato a los responsables del encuentro y advirtió de que no seguiríamos jugando si la situación continuaba así».

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«El número 77 del Al Jazira (João Milson, nota de la redacción) debería haber sido expulsado tras su segunda falta, pero el árbitro anotó la tarjeta a nombre del portero rival».

«El árbitro fue sustituido después de que informáramos a la AFC», afirmó Afsari. El Al Jazira ganó el partido por 1-0 gracias a un gol de Anderson Talisca (exjugador del Fenerbahçe).